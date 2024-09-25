العالم اليوم - على وقع غارات إسرائيل.. نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين

انتم الان تتابعون خبر على وقع غارات إسرائيل.. نزوح عشرات الآلاف من اللبنانيين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة، الأربعاء، أن أكثر من 90 ألف شخص نزحوا على وقع الغارات الإسرائيلية الكثيفة على مناطق عدة في لبنان، في ظل التصعيد المتواصل مع حزب الله.

وأحصت المنظمة في بيان "نزوح أكثر من 90.530" شخصاً إضافيا، منذ يوم الإثنين الماضي.

وبحسب مكتب تنسيق الشؤون الانسانية التابع للأمم المتحدة، فإن عددا كبيرا من النازحين الجدد كانوا في عداد أكثر من 111 ألف شخص فروا تباعا منذ بدء التصعيد بين حزب الله واسرائيل في 8 أكتوبر، بعيد اندلاع الحرب في غزة.

وكان وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب قال الثلاثاء، إن عدد النازحين بسبب التصعيد الراهن ربما يقترب الآن من نصف مليون.

وتشن اسرائيل منذ الإثنين غارات كثيفة غير مسبوقة تطاول بشكل رئيسي جنوب لبنان وشرقه، وأعلنت أنها تستهدف معاقل حزب الله.

وقتل الإثنين في الغارات الإسرائيلية 558 شخصا في لبنان، في أعلى حصيلة قتلى خلال يوم واحد منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، بحسب ما أفادت وكالة فرانس برس.