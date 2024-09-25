العالم اليوم - الخليج للملاحة.. جمعية عمومية بشأن الاستحواذ على بروج للطاقة

انتم الان تتابعون خبر الخليج للملاحة.. جمعية عمومية بشأن الاستحواذ على بروج للطاقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 06:28 مساءً - أعلنت شركة الخليج للملاحة القابضة، المدرجة في "سوق دبي المالي"، موافقة مجلس إدارتها في اجتماعه المنعقد، الأربعاء، على بنود استراتيجية رئيسية تتعلق بعملية الاستحواذ على الشركات والأصول المملوكة من قبل شركة بروج للطاقة المحدودة والمدرجة في بورصة "ناسداك – نيويورك"، على أنه يتم عرضها على مساهمي الشركة في الجمعية العمومية بعد الحصول على موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.

وقالت الشركة، في إفصاح لسوق دبي المالي، ان هذه الخطوة التوسعية الجديدة تأتي استمراراً لاستراتيجية الشركة لتعزيز النمو وتقديم محفظة متكاملة من الخدمات اللوجستية المتعلقة بالمواد النفطية والبتروكيماوية والغاز، مشيرة إلى أن مجلس الإدارة قرر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية للحصول على موافقة المساهمين على هذه القرارات، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

واتخذ مجلس إدارة شركة الخليج للملاحة عدة قرارات رئيسية تتعلق بعملية الاستحواذ على الشركات المملوكة لشركة بروج للطاقة المحدودة حيث وافق المجلس على تقرير المدققين والبيانات المالية المدققة لعام 2023 للشركات التي سيتم الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى التقرير الذي يتضمن مبررات الاستحواذ ويحدد هيكل وآلية الدفع، والذي يشمل دفعة نقدية وإصدار سندات إلزامية التحويل وإصدار أسهم جديدة.

كما وافق المجلس على الشروط الأساسية لإصدار السندات الإلزامية التحويل لصالح شركة بروج للطاقة المحدودة، والتي سيتم نقلها لاحقاً إلى المستفيدين الحقيقيين قبل تحويلها إلى أسهم في رأس مال شركة الخليج للملاحة. كما تمت الموافقة على ورقة الشروط والأحكام الرئيسية والمصادقة على توقيعها والعرض التوضيحي بشأن تفاصيل صفقة الاستحواذ وزيادة رأس المال والذي سيتم عرضه على المساهمين في الجمعية العمومية.

إلى جانب ذلك، تمت الموافقة على زيادة رأس المال بمقدار 448.5 مليون درهم تقريباً، والذي يمثل عدد الأسهم التي سيتم إصدارها لمصلحة شركة بروج للطاقة المحدودة كجزء من تسوية صفقة الاستحواذ والتي سيتم تغطيتها من خلال 3 مصادر وهي مقابل نقدي، وأسهم جديدة بقيمة تقارب 448.5 مليون درهم، وسندات إلزامية قابلة للتحويل سيتم إصدارها لصالح شركة بروج للطاقة.

ومن المتوقع أن يُساهم هذا الاستحواذ في تعزيز مكانة شركة الخليج للملاحة في السوق وزيادة قدراتها التشغيلية والتنافسية. إضافةً إلى ذلك، سيؤدي الاستحواذ إلى تنويع مصادر الإيرادات وتقوية العلاقات مع شركاء استراتيجيين رئيسيين في قطاع الطاقة، مما يُمكن الشركة من الاستفادة من فرص النمو المستقبلية في الأسواق المحلية والإقليمية. ومن خلال هذا التوسع الاستراتيجي، ستتمكن الخليج للملاحة من تحسين أدائها المالي وزيادة العوائد على الاستثمار لصالح مساهميها.