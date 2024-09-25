العالم اليوم - هبوط مخزونات النفط الخام والبنزين في أميركا خلال أسبوع

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، الأربعاء، إن مخزونات النفط الخام والبنزين ونواتج التقطير هبطت في الأسبوع المنتهي في 20 سبتمبر.

وأضافت أن مخزونات الخام انخفضت 4.5 مليون برميل إلى 413 مليونا الأسبوع الماضي مقارنة بتوقعات محللين في استطلاع أجرته وكالة رويترز بانخفاضها 1.4 مليون برميل تقريبا.

وذكرت الإدارة أن مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما زادت 116 ألف برميل الأسبوع الماضي.

وانخفض استهلاك الخام في مصافي التكرير 124 ألف برميل يوميا الأسبوع الماضي.

وهبطت معدلات تشغيل المصافي 1.2 بالمئة في الأسبوع.

وقالت الإدارة إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة نزلت 1.5 مليون برميل في الأسبوع إلى 220.1 مليون، مقارنة بتوقعات محللين استطلعت رويترز آراءهم بهبوطها 21 ألف برميل.

وأظهرت بيانات الإدارة تقلص مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 2.2 مليون برميل في الأسبوع إلى 122.9 مليون برميل مقابل توقعات بانخفاضها 1.6 مليون.

وقالت الإدارة إن صافي واردات الولايات المتحدة من الخام ارتفع 826 ألف برميل في اليوم الأسبوع الماضي.