العالم اليوم - الدولار عند أدنى مستوى في 14 شهرا مقابل اليورو

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شهد محمد - ابوظبي في الأربعاء 25 سبتمبر 2024 05:18 مساءً - انخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 14 شهرا مقابل اليورو، الأربعاء، وسط تزايد الراهنات على خفض كبير آخر لأسعار الفائدة في اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نوفمبر بسبب تراجع التفاؤل تجاه سوق العمل، بينما تراجع اليوان مع تزايد الشكوك حيال تأثير جولة حكومية جديدة من التحفيز الاقتصادي.

وهبط الدولار أمس الثلاثاء بعد بيانات أظهرت تراجع ثقة المستهلكين في الولايات المتحدة بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات في سبتمبر وسط مخاوف متزايدة تجاه سوق العمل.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) تراهن الأسواق على فرصة نسبتها 59 بالمئة في أن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الفائدة 50 نقطة أساس في السابع من نوفمبر، وذلك مقارنة بفرصة نسبتها 37 بالمئة قبل أسبوع، بينما تبلغ توقعات خفضها 25 نقطة أساس 41 بالمئة.

بدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي تيسير السياسة النقدية بخفض أكبر من المعتاد مقداره نصف نقطة مئوية قال رئيس المجلس جيروم باول إن الهدف منه إظهار التزام صناع السياسات بالحفاظ على معدل بطالة منخفض بعد أن تراجع التضخم.

وارتفع اليورو 0.04 بالمئة إلى 1.1185 دولار، وبلغ في وقت سابق 1.1214 دولار، وهو أعلى مستوى منذ يوليو 2023.

وارتفع مؤشر الدولار 0.25 بالمئة إلى 100.48، وانخفض في وقت سابق إلى 100.21 وهو ما يماثل أدنى مستوى له في 18 سبتمبر والذي كان الأضعف منذ يوليو 2023.

وارتفع الدولار 0.69 بالمئة إلى 144.2 ين.

وتخلى اليوان عن مكاسبه السابقة، غداة إعلان بنك الشعب الصيني أكبر حزمة تحفيز منذ جائحة كورونا لمساعدة الاقتصاد على الخروج من حالة الانكماش والعودة نحو أهداف النمو.

وارتفع الدولار 0.25 بالمئة إلى 7.028 يوان في التعاملات الخارجية. ووصلت العملة الصينية في وقت سابق إلى 6.9952، وهو أقوى مستوى منذ مايو 2023.

وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث التعاملات 0.39 بالمئة إلى 0.6864 دولار. وكان قد بلغ في وقت سابق 0.6908 دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2023.

وعلى صعيد العملات المشفرة، انخفضت بتكوين 0.73 بالمئة إلى 63758 دولارا.