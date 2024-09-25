"يا بختك لو بتستخدمه كل يوم".. بهار موجود في كل بيت يقوم بعمل اقوى الادوية المنومه..كوب منه يجعلك تنام بسرعة ويسكن كل اوجاعك!!

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رياض - احمد صلاح - يُعرف العصفر، الذي يُطلق عليه أيضًا الكركم الأحمر أو الزعفران، بأنه نبات عشبي ينتمي إلى عائلة الآسباراجية، ويتميز العصفر بفوائده الصحية المتعددة، بما في ذلك تحسين جودة النوم، ويحتوي هذا النبات على مركبات نشطة تسهم في تعزيز النوم العميق والمريح.

فوائد العصفر للنوم

الكورستين: يُعرف بخصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات، حيث يساعد في تقليل التوتر والقلق، مما يسهم في تحسين النوم.

اللوتين: يعمل على الحفاظ على صحة العينين، وهو عامل مهم لراحة النوم وجودته.

الزعفرانين: له تأثيرات مضادة للاكتئاب، مما يساعد في تحسين المزاج وبالتالي تحسين جودة النوم.

كيفية استخدام العصفر لتحسين النوم

شرب شاي العصفر: يمكنك إعداد شاي العصفر عن طريق إضافة ملعقة صغيرة من مسحوق العصفر إلى كوب من الماء المغلي، اتركه لمدة 10 دقائق ثم صفيه وتناوله قبل النوم.

تناول كبسولات العصفر: يمكن تناول كبسولات تحتوي على مسحوق العصفر أو الكوركومين، وفقًا لتوجيهات الطبيب المعالج.

استخدام زيت العصفر: يمكن استخدام زيت العصفر في التدليك أو الاستحمام، مما يساعد على تحفيز الاسترخاء وتحسين جودة النوم.

الجرعة الآمنة من شاي العصفر

تتراوح الجرعة اليومية الآمنة من العصفر بين 300-1000 ملليجرام، ويُفضل تقسيم الجرعة على مدار اليوم للحصول على أفضل النتائج.

الأدلة العلمية لاستخدام العصفر

خفض مستويات الكورتيزول: تشير الأبحاث إلى أن العصفر يساعد في تقليل مستويات الكورتيزول، وهو هرمون مرتبط بالتوتر.

زيادة مستويات الميلاتونين: يُعزز العصفر من مستويات هرمون الميلاتونين، الذي ينظم دورات النوم.

تحسين وظائف الجهاز العصبي: يُعزى تحسين وظائف الجهاز العصبي المركزي إلى تأثيرات العصفر الإيجابية.

موانع الاستخدام