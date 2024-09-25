انت الأن تتابع خبر عشبة مهملة رخيصة بسعر التراب موجودة بكل مطبخ تخفض السكر التراكمي في دقائق.. أقوى من إبر الأنسولين والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر تلك العشبة من الاعشاب الرخيصة الموجودة في اغلب المنازل لكن الكثير لا يعرف استخداماتها، حيث قد اثبتت تلك العبة فعاليتها الكبيرة في علاج مرض السكر منذ فترة طويلة، حيث قد اشارت الابحاث ان تلك النبتة تساعد بشكل كبير في خفض مستوى السكر في الدم بسبب احتواءها على اعداد كبيرة من الالياف الغذئية وغيرهم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.
عشبة المريمية
- تعتبر عشبة المريمية واحدة من الاعشاب المرتبطة ارتباط كبير بمرض السكر، حيث ان مسخلص الريمية يساعم في التقليل من مستوى السكر في الدم بعد اختبارات قد تم اجراؤها على الفئران بعد تنشيط مستقبل محدد، وبناءًا على الابحاث والدراسات التي قد تم اجراؤها على البشر والتي قد شملت 80 شخص يعانون من النوع الثاني لمرض السكر والذي يصعب التحكم فيه انه خلال ساعتين من الصيام قد انخفض مستوى السكر في الدم لشكل كبير للمجموعة الذين تناولوا عشبة المريمية بشكل ملحوظ، وبمجرد ان يتم تنشيط المقبل فإن المستقبلات تقوم بإزالة كافة الاحماض الدهنية الزائدة الموجودة في الدم مما يساعد في تحسين حساسية الانسولين.
- بناءًا على الدراسات التي قد تم اجراءها فإن عمل عشبة المريمية لمرضى السكر يعمل بطريقة تشبة عمل الميتفورمين وهو الدواء الذي يسعد على التحكم في نسبة الجلوكوز في الدم، اضافةً إلى مشاهبة عمل المريمية إلى مادة تسمى مادة روزيغليتازون التي تساعد في التقليل من الاصابة بالسكر.