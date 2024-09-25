انت الأن تتابع خبر عشبة مهملة رخيصة بسعر التراب موجودة بكل مطبخ تخفض السكر التراكمي في دقائق.. أقوى من إبر الأنسولين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر تلك العشبة من الاعشاب الرخيصة الموجودة في اغلب المنازل لكن الكثير لا يعرف استخداماتها، حيث قد اثبتت تلك العبة فعاليتها الكبيرة في علاج مرض السكر منذ فترة طويلة، حيث قد اشارت الابحاث ان تلك النبتة تساعد بشكل كبير في خفض مستوى السكر في الدم بسبب احتواءها على اعداد كبيرة من الالياف الغذئية وغيرهم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر بوابة الزهراء الإخبارية.

عشبة المريمية