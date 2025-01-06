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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير المالية: 450 مليار جنيه سقف الضمانات الحكومية في موازنة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 09:15 صباحاً - يارا الجنايني – قال وزير المالية، أحمد كجوك، إن 450 مليار جنيه سقف الضمانات الحكومية في موازنة العام المالي 2024/ 2025، مقارنةً بالقيم التي تراوحت بين 700 و800 مليار جنيه في الأعوام السابقة.
وأضاف كجوك، في حوار مع برنامج “كلمة أخيرة” أمس، أن هذه الإجراءات تضع حوكمة قوية وشفافة على المالية العامة.
وأوضح أن الحكومة لا تستطيع تجاوز هذا السقف إلا بعد موافقة مجلس النواب، ما يضمن الرقابة البرلمانية على الإنفاق الحكومي والتزام الحكومة بالحدود المعتمدة في الموازنة العامة.
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