تراجع أسعار النفط من أعلى مستوياتها منذ أكتوبر الماضي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 7 يناير 2025 03:15 مساءً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار النفط ، اليوم الاثنين، وسط ترقب المستثمرين لتأثير الطقس البارد في نصف الكرة الشمالي، إلى جانب إجراءات التحفيز الاقتصادي التي اتخذتها بكين، على الطلب العالمي على الوقود.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 19 سنتاً أو بنسبة 0.25% لتصل إلى 76.32 دولاراً للبرميل. وكانت عقود خام برنت قد استقرت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 14 أكتوبر.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط بمقدار40 سنتاً أو 0.54% لتبلغ عند التسوية 73.56 دولاراً للبرميل، بعد أن أغلقت يوم الجمعة عند أعلى مستوياتها منذ 11 أكتوبر .

وتعمل بكين حالياً على تعزيز التحفيز المالي لإنعاش الاقتصاد المتعثر، حيث أعلنت يوم الجمعة أنها ستزيد بشكل كبير التمويل عبر سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز الاستثمار التجاري ومبادرات تعزيز الاستهلاك.

وفيما يتعلق بالإمدادات، توقع بنك «جولدمان ساكس» انخفاض إنتاج إيران وصادراتها بحلول الربع الثاني من العام، نتيجة للتغيرات السياسية المتوقعة والعقوبات الأكثر صرامة من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأشار البنك إلى أن إنتاج إيران، العضو في منظمة «أوبك»، قد ينخفض بمقدار 300 ألف برميل يومياً ليصل إلى 3.25 مليون برميل يومياً بحلول الربع الثاني.

وأظهر تقرير أسبوعي صادر عن شركة خدمات الطاقة “بيكر هيوز” يوم الجمعة أن عدد منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، وهو مؤشر على الإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار منصة واحدة ليصل إلى 482 منصة الأسبوع الماضي.