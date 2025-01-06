أحمد كجوك: 16 مليار دولار التزامات مالية مطلوب سدادها خلال…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 6 يناير 2025 09:15 صباحاً - يارا الجنايني – قال وزير المالية أحمد كجوك إن الوزارة قد نجحت في خفض الدين العام الخارجي من 82 مليار دولار إلى 79 مليار دولار خلال العام الماضي.

وأكد كجوك، في لقاء تلفزيوني أمس، أن الحكومة تسعى لتقليص الدين الخارجي تدريجيًا بمقدار ملياري دولار سنويًا، مما يسهم في تحسين مؤشرات الدين الخارجي وتقليل العبء المالي على الاقتصاد.

وأشار إلى أن الهدف هو خفض الدين على مدار السنوات القادمة، مع تعزيز قدرة الحكومة على سداد الالتزامات المالية من خلال موارد أخرى بخلاف الاقتراض، وتوجيه الجهود نحو تحسين الإيرادات المحلية من خلال زيادة التحصيلات الضريبية والإيرادات الإضافية.

وفيما يتعلق بموازنة عام 2025، أوضح وزير المالية أن جهات الموازنة ستسدد حوالي 16 مليار دولار من الالتزامات المالية، مشيرًا إلى أن تغطية نحو 80% من هذه المبالغ من موارد حقيقية مثل الإيرادات الإضافية للدولة، وتمويل باقي المبلغ من القروض بشروط ميسرة، مثل القروض من صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والبنك الإفريقي، والاتحاد الأوروبي بفوائد منخفضة.