نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. محمد إمام يتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنان محمد إمام تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد نشره صورة من كواليس أحدث أعماله السينمائية "شمس الزناتي"، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفديوهات "إنستجرام".

وشارك صورة له بزي الشخصية وهو يشاهد مشهد لوالده من فيلم شمس الزناتي الذي تم إنتاجه عام 1991.

تفاصيل فيلم شمس الزناتي

ويشارك في بطولة الجزء الثاني من فيلم شمس الزناتي كل من محمد إمام، أحمد خالد صالح، عمرو عبدالجليل، خالد أنور، أسماء جلال، أحمد عبدالله محمود، مصطفى غريب، وأحمد عبدالحميد، وآخرين، من إخراج عمرو سلامة، وتأليف محمد الدباح.

اخر اعمال محمد إمام



وكان اخر اعمال محمد إمام فيلم أبو نسب، وشاركه في البطولة ماجد الكدوانى، ياسمين صبري، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي، علاء مرسى، ومجموعة من ضيوف الشرف منهم شيكو وماجد المصرى ومحمد ثروت، والفيلم من تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام، وايضا شارك في فيلم "اللعب مع العيال" الذي تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ، وينتمي لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة.