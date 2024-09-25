انت الأن تتابع خبر هتخلصك نهائيا من السكر في الدم للأبد.. نبتة جبارة بسعر التراب تخفض السكر التراكمي سبحان الله عشبة معجزة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - خلال عملية البحث من قبل الباحثون الصينين قد تم اكتشاف نبات طبيعي مهمل له القدرة على التقليل من مستوى السكر في الدم، ويعتبر هذا النبات ضمن الآمل الكبيرة لمرضى السكر، حيث ان هناك بعض الباحثين الذين قد اشاروا إلى ان هناك مواد يمكن ان يتم استخراجها من نبات الحنظل او كما يطلق عليه كمثرى البلسم ليكون هو اساس التطوير الجديد في ادوية مرض السكر، حيث انه بناءًا على بحوثات كثيرة قد تم اجراؤها على الحيوانات وعلى البشر ايضًا فإن هذا النبات يساهم بشكل كبير في التقليل من مستوى السكر في الدم، وللحصول على المزيد من التفاصيل تابعونا عبر دوت الخليج
نبات يقضي على مرض السكر
- بناءًا على البحوثات التي قد تم اجراؤها فإن الدكتور تان وغيرهم من الباحثون قد تم استخراج مركب من مركبات نبات الحنظل وتم اطلاق اسم “كوكوربيتان تريتوربينويدس” عليها، وقد بدأت التجربة بقياس مستوى السكر في الدم مع مستوى حرق الدهون في الجسم على البشر وعلى الفئران ايضًا، وعند اجراء الاختبار على الخلايا العضلية وعلى الدهون قد اكتشف الباحثون ان تلك المركبات تساعد في تعزيز مستقبلات السكر في الدم للمساعدة على التحرك في الخلية بشكل سهل، مما يسعد في تحسين عملية تقليل مستوى السكر في الدم، وبناءًا على الدراسات ايضًا فإن الانسولين الذي يظهر في بعض المركبات التي يتم اختبارها فإن هناك فشران قد تمت التجربة عليهم.
- وخلال التجربة قد ظهر اثنين من المركبات قد ساهموا في التقليل من مستوى السكر في الدم والزيادة من معدل حرق الدهون، وواحدة من تلك المركبات قد اثبتت فعاليتها في التقليل من مستوى السكر في الدم في حال تناول الحيوانات لأطعمة ذات دهون مرتفعة ليتم اعتبارها افضل اعشاب الجسم في الوقت الحالي.