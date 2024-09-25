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رياض - احمد صلاح - قناع مذهل لتوحيد لون البشرة والقضاء على البقع والتصبغات في وقت قصير، إليكي سيدتي السر الياباني لتفتيح وتبييض البشرة بشكل فعال وسريع جداً، قناع يزيل التصبغات والبقع الداكنة على الفور وتحضيره سنحتاج إلى صابون دوڤ فهو يزيل خلايا الجلد الميتة، يعمل على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف كما يمنح البشرة نضارة وإشراقاً ويخلص البشرة من الشحوب والبهتان، بالإضافة إلى دوره الفعال في تفتيح البشرة بشكل طبيعي كما نحتاج إلى الجبن الكريمي، فهو يجعل البشرة صحية ومشرقة ويساعد على تفتيح البشرة بشكل سريع كما أنه يقلل من عيوب البشرة المختلفة.

قناع مذهل لتفتيح لون البشرة وتوحيد لونها

يتكون القناع من العناصر التالية:

قطعة صابون دوڤ.

كوب من الحليب الساخن.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

قطعة من الجبن الكريمي.

بضع قطرات من فيتامين ه‍ أو يمكنك إضافة كبسولة واحدة من زيت فيتامين ه‍.

طريقة القضاء على البقع والتصبغات

خذ قطعة الصابون وقم ببشرها باستعمال مبشرة حتى تحصل على مسحوق الصابون، ومن ناحية أخرى اسكب مقدار الحليب الساخن في إناء قابل للطهي وأضف إليه مقدار 3 ملاعق كبيرة من الصابون المبشور، ثم اخلط جيداً حتى يذوب الصابون تماماً وبعد ذلك أضف النشا ثم اخلط مجدداً حتى يذوب النشا في الخليط.

ثم ضع الخليط على نار هادئة مع تقليبه باستمرار حتى يصبح خليط كريمي وبعد ذلك ارفعه عن النار، أضف الجبن الكريمي إلى الخليط واخلط جيداً حتى يذوب الجبن ويتجانس الخليط، بعد ذلك أضف فيتامين ه‍ واخلط مرة أخيرة ثم احتفظ بهذا المزيج الكريمي في علبة نظيفة، يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة لفترة طويلة وإستخدامها في وقت لاحق.

طريقة تطبيق القناع على البشرة