انت الأن تتابع خبر "تفل القهوة" كنز طبيعي كلنا بنرميه ومانعرفش قيمته… فوائد كثيرة لا تعد ولا تحصى.. مستحيل ترميه تاني بعد ما تعرف فوائده !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - تعتبر القهوة من أكثر المشروبات المفضلة لدى الكثيرين، وذلك بفضل مذاقها المميز وقدرتها العجيبة على استعادة التركيز والنشاط والتغلب على النوم لساعات طويلة، وليس هذا فقط بل يمكن الاستفادة بتفل القهوة المرسب في قعر الفنجان للحصول على فوائد عظيمة للبشرة والجلد، القهوة كنز عظيم لا يمكن الاستغناء عن فوائدها.
فوائد تفل القهوة
- يعمل تفل القهوة على التخلص من البقع الداكنة الموجودة في الجسم بالإضافة إلى توحيد لون البشرة، كما يمكنك استخدامه كمقشر طبيعي للتخلص من الجلد الميت بدلا من استخدام المقشرات الخارجية باهظة الثمن، وفي حال معاناتك من هالات سوداء تحت العينين نتيجة السهر فيمكنك كذلك استخدام تفل القهوة في القضاء عليها تماما واستعادة اللون الطبيعية.
خطوات تحضير مقشر القهوة
كل ما عليك للحصول على فوائد تفل القهوة هو معرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامه والتي تتمثل في الآتي:
- قومي بأخذ ملعقة كبيرة من تفل القهوة المتبقي لديك.
- ضيفي إليه مقدار من عسل النحل وعصير الليمون وملعقة كبيرة من الزبادي.
- امزجي المكونات جيدا حتى تتأكدي من تجانس الخليط والتخلص من التكتلات.
- خذي كمية من المقشر الطبيعي وضعيها على المكان المراد تفتيحه.
- بعد مرور خمس دقائق ابدأي باستخدام أصابعك في فرك المنطقة جيدا.
- قومي بغسل المكان بالماء الفاتر ومن ثم ترطيبه.
- كرري الوصفة من مرتين لثلاث مرات اسبوعيا وسوف تلاحظين نتيجة مذهلة.
- يتم حفظ المقشر في الثلاجة لمدة لا تزيد عن اسبوعين.