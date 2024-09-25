انت الأن تتابع خبر ابهريهم وكوني مختلفة.. صبغ الشعر الأبيض واخفاء الشيب بدون صبغات كيميائية وبدون كوافيرات طريقة الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كيف تتخلصين نهائياً من الشعر الأبيض سوف نتعرف على طرق طبيعية ووصفات مفيدة في كيفية التخلص من الشيب وكل هذا من منزلنا بماديات بسيطة لأن الذهاب الى مصفف الشعر يحتاج إلى ماديات كثيراً ولكن الوصفات الطبيعية سوف تعطيك مظهر لامع وقوي ولا يمكن أن تضر وفي هذا المقال سوف نتعرف على طريقة صنع الوصفات الطبيعية بشكل صحيح.

صبغ الشعر الأبيض واخفاء الشيب

نعلم أيضًا أن الحجر الأسود، الذي يمكن استخدامه أيضًا لتلوين الأظافر باللون الأسود، هو أحد الأحجار التي تستخدمها النساء بشكل منتظم لإخفاء شعرهن الأبيض ولكن هذا ضار جدا لأن هذه الحجر يتم إستخدام معه الأكسجين ولذلك يتم تساقط الشعر ولن نتخلص من الشعر الأبيض إلا لوقت مؤقت.

طريقة التحضير

نحضر حله قديمه ونملأها بمسحوق الحجر الأسود ويتم تقليبها لأنها تترك آثارًا داخل الوعاءبعد إضافة الأكسجين إلى الخليط، يتم تقليب المكونات جيدًا بفرشاة حتى ينعم ويمكن استخدام معه جل الصبار ليساعد على ترطيب الشعر بقوة وتخفيف من حدة اللون الخليط ضعي الخليط على الشعر الأبيض ووزعيه بشكل منتظم ليصبح أكثر صحه وقوه ولمعان.

فوائد الوصفات الطبيعية