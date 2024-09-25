أقوى وصفة لتنظيف القولون.. طريقة غسيل القولون من السموم والفضلات في المنزل بطريقة سهلة وبدون آثار جانبية

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رياض - احمد صلاح - غسيل القولون في المنزل، يساعد تنظيف القولون في إزالة الرواسب العالقة على جدرانه، والتي قد تكون ضارة إذ يمكن أن تدخل مجرى الدم وتسبب أعراضا جانبية مثل التعب والانتفاخ وتهيج البشرة وزيادة الوزن بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى، الكثير من الناس يبحثون عن طرق بسيطة لتنظيف القولون دون الحاجة للذهاب إلى العيادات أو المستشفيات، إليك بعض الطرق السهلة والفعالة لتنظيف القولون.

غسيل القولون في المنزل

الملح الإنجليزي المعروف أيضًا بسلفات المغنيسيوم يستخدم في غسيل القولون في المنزل، إليك تأثيراته:

يعتبر الملح الإنجليزي ملينًا فعالًا، حيث يُحفز حركة الأمعاء ويزيد من مستوى الماء في الأمعاء، مما يسهل عملية الإخراج.

يعتقد أن تناول الملح الإنجليزي يساعد في تطهير الجسم من السموم، مما يعزز من فعالية تنظيف القولون.

يساهم في تحسين توازن السوائل بالجسم، مما يدعم عملية الهضم بشكل أفضل.

نصائح عند الاستخدام:

يمكن استخدام الملح الإنجليزي مذابًا في الماء، ولكن من المهم الالتزام بالجرعة الموصى بها وتجنب الإفراط في الاستخدام.

عادةً ما يستخدم حوالي 1-2 ملاعق صغيرة (5-10 جرام) مذابة في كوب من الماء. يُفضل البدء بجرعة صغيرة ومراقبة استجابة جسمك.

تجنب تناول كميات أكبر من الموصى بها، حيث يمكن أن يسبب ذلك آثارا جانبية مثل الإسهال أو عدم ارتياح المعدة.

يمكن العثور عليه في الصيدليات ومتاجر الأدوية، وكذلك في المتاجر التي تبيع المستلزمات الطبيعية

غسيل القولون بالماء والملح

المكونات:

ملح إنجليزي (سلفات المغنيسيوم)

ماء دافئ

الخطوات: