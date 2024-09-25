كريم لبان الذكر والبانثينول كولاجين طبيعى لشد وتبييض البشرة وازالة البقع والتجاعيد للابد من اول مرة

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رياض - احمد صلاح - كريم لبان الذكر للوجه بالبانثينول حيث الكولاجين الطبيعى التبيض النعومة لم ترونها من قبل ٢٠٢١ عندما نتقدم في العمر يفقد الجلد مرونته وحيويته بسبب قلة إنتاج الكولاجين الطبيعي بالجسم، حيث أنه هو المركب الأول المختص في زيادة نضارة وحيوية البشرة، وينتج عن ذلك تعرض البشرة للترهلات وظهور علامات التقدم بالعمر مثل الخطوط الرفيعة والتجاعيد ويفقد نضارة البشرة، وتلجأ السيدات لاستخدام أدوية الكولاجين المتنوعة أو القيام بعمليات التجميل الكثيرة ولكل ذلك أثار جانبية تضر البشرة على المدى البعيد مثل احمرار البشرة وتهيجها وتغير لونه، وفي الوقت ذاته يوجد لدينا مكون طبيعي فعال في تفتيح البشرة تعالي معنا لتتعرفي على طريقة الاستفادة منه.

كريم لبان الذكر والبانثينول كولاجين طبيعى لشد وتبييض البشرة وازالة البقع

يوجد وصفة طبيعية من المنزل تغنيكي عن تطبيق الفيلر والبوتوكس وتعمل على شد البشرة:

المكونات:

ملعقتين من بودرة لبان الدكر.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول.

القليل من عصير الليمون.

طريقة التحضير:

في البداية نحضر إناء عميق ونقوم بمزج كلاً من بودرة لبان الدكر مع الليمون وتقلب حتى يذوب بالليمون بطريقة جيدة.

من ثم نقوم بوضع كريم البانثينول على الخليط تدريجياً حتى نحصل على قوام كريمي يسهل تطبيقه على البشرة.

نقوم بوضع الخليط على البشرة النظيفة بالتساوي ويترك على البشرة لمدة لا تقل عن ربع ساعة.

من ثم نقوم بشطف البشرة بالماء البارد.

لبان الدكر وزيت جوز الهند

المكونات:

قطرات من زيت لبان الدكر.

ربع كوب من زيت جوز الهند مذاب.

ربع كوب من زيت الأفوكادو.

القليل من زيت التمر.

القليل من زيت خشب الصندل.

ملعقة من شمع العسل.

طريقة التحضير: