عشبة المنزل السحرية تفوق الخيال ... مفتاح الشباب والذاكرة القوية في كل بيت عربي! اكتشف سرها الفوري!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر الجينكوبيلوبا واحدة من أقدم النباتات الحية والنباتات المعمرة ذات الأصل الصيني، لكنها أصبحت تزرع في بلدان أخرى، بما في ذلك اليابان تعرف الجنكة أيضًا باسم “عشبة النسيان” كما تسمى أشجارها بشجرة الذكاء، لفاعليتها في تحسين الذاكرة تتوفر هذه العشبة على شكل أقراص من المكملات الغذائية التي يمكن العثور عليها في الصيدليات وقد اشتهرت عشبة الجنكة منذ العصور القديمة بخصائصها المفيدة في حماية الدماغ والذاكرة، بفضل احتوائها على مواد كيميائية مضادة للأكسدة.

يُعتقد أن من أهم المكونات المفيدة في الجنكة هي مركبات الفلافونويدات التي تتمتع بخصائص قوية مضادة للأكسدة، بالإضافة إلى التربينويدات التي تساهم في تحسين الدورة الدموية من خلال توسيع الأوعية الدموية وتقليل “الالتصاق” بين الصفائح الدموية.

اكتشف الباحثون أن تناول مستخلص نبات الجنكة لمدة أربعة أسابيع متواصلة يساهم في تقليل أعراض القلق.

يساهم تناول الجنكة في تقليل أعراض الخرف، إلا أنه لا توجد دراسات تثبت مدى فعالية عشبة الجنكة في العلاج بالمقارنة مع الأدوية الخاصة بمرض الزهايمر والخرف.

ثمة أعشاب مستخدمة لعلاج ضعف الذاكرة والتركيز، والتي يمكن ذكرها على النحو التالي:

الحبة السوداء: المعروفة أيضًا بحبة البركة، تتمتع بفوائد عديدة لجسم الإنسان.

الزنجبيل: هو أحد الأعشاب المعروفة بفائدتها للجسم والدماغ، حيث يعمل على تعزيز الدورة الدموية مما يساعد في تنشيط عمل الدماغ.

اللبان الذكر: يساعد بشكل كبير في تحفيز الدماغ وتقوية الذاكرة والتركيز، ويُنصح بتناول منقوعه يوميًا على الريق.

يحتوي التمر :على كميات وفيرة من المعادن والفيتامينات التي تنشط المخ، فضلاً عن احتوائه على الفوسفور والحديد اللذان يساهمان في تحسين الدورة الدموية في الدماغ.

زيت الزيتون: ومنتجاته تقدم فوائد متعددة، منها تعزيز وتقوية الذاكرة.

إكليل الجبل: يتميز بقدرته العالية على تنشيط الدماغ، ويمكن تحضيره كشاي وتناوله.