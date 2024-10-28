شكرا لاهتمامك لمعرفة تسريبات بالفائز.. تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية beIN Sports News 2024 لمشاهدة حفل الكره الذهبية اليوم والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

اشتعلت محركات البحث في الوقت الحالي عن تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية، حيث يترقب جمهور كرة القدم في جميع انحاء العالم إقامة حفل الكرة الذهبية، الذي يعتبر أحد أهم الفعاليات الرياضية، وسيقام هذا الحفل في العاصمة الفرنسية “باريس”، بالتحديد على مسرح دو شاتليه، برعاية مجلة فرانس فوتبول الفرنسية وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية

تعمل قناة بي إن سبورت الإخبارية beIN Sports News على تقديم تغطية إخبارية شاملة لكل ما يتعلق بالرياضة على مستوى العالم بهدف تلبية احتياجات عشاق كرة القدم لمتابعة الأخبار الرياضية باستمرار، ومن المقرر ان يتم نقل حفل الكرة الذهبية لعام 2024 عبر تردد قناة بي ان سبورت الإخبارية المفتوحة والذي جاء على النحو التالي..

القمر الصناعي: نايل سات .

التردد: 12604

والاستقطاب: أفقي (H).

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

الجودة: HD.

من سيفوز بجائزة الكرة الذهبية 2024؟

أعلنت بعض تقارير الصحفية الإسبانية اليوم الاثنين 28 أكتوبر 2024 بالتزامن مع اقتراب بدء حفل الكرة الذهبية المقرر عرضه عبر تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية، بأن البرازيلي فينيسيوس لاعب نادي ريال مدريد، لن يفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024، وأضاف أن فينيسيوس قرر عدم السفر إلى باريس لحضور حفل الكرة الذهبية “البالون دور”، بعدما علم أنه لن يحصل على الجائزة، كما قرر نادي ريال مدريد عدم حضور الحفل، معبرًا بذلك عن غضبه الشديد من هذا الاختيار، خاصةً ان فينيسيوس قد حصل على الليجا الاسبانية ودوري أبطال أوروبا.

هل يفوز رودري بجائزة الكرة الذهبية؟

صرّح يرنامج “إل تشيرنجيتو”، إن رودري هيرنانديز لاعب نادي مانشستر سيتي، هو الفائز بالكرة الذهبية 2024، وذلك بعدما تم تتويجه بلقبي بطولة الدوري الإنجليزي “” و كأس أوروبا في عام 2024، مع مانشستر سيتي ومنتخب إسبانيا.

تسريب الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2024

جاء تسريب الترتيب النهائي للكرة الذهبية 2024 وفقًا للتالي..

رودري (مانشستر سيتي وإسبانيا). فينيسيوس جونيور (ريال مدريد والبرازيل). جود بيلينغهام (ريال مدريد وإنجلترا). داني كارفاخال (ريال مدريد وإسبانيا). إيرلنج هالاند (مانشستر سيتي والنرويج). كيليان مبابي (ريال مدريد وفرنسا). توني كروس (ريال مدريد وألمانيا). يامين يامال (برشلونة وإسبانيا). لاوتارو مارتنيز (إنتر ميلان والأرجنتين). نيكو ويليمز (أتلتك بيلباو وإسبانيا).

موعد حفل الكرة الذهبية 2024

تبدأ مراسم حفل البالون دور لعام 2024 اليوم الإثنين 28 أكتوبر 2024 على تردد قناة بي ان سبورت الاخبارية، عند الساعة السابعة مساءًا بتوقيت الجزائر وتونس، وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والسعودية، وعند الساعة العاشرة مساء بتوقيت الإمارات، وذلك على أرض مسرح شاتيله في العاصمة الفرنسية.