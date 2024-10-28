شكرا لاهتمامك لمعرفة “ثبت الأن”.. تردد قناة طيور الجنة 2024 Toyor Al janah عبر النايل سات للاستمتاع بأفضل أغاني الأطفال بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

تحظي قناة طيور الجنة الرائدة في عرض محتوي خاص بالأطفال، لذلك دائماً ما تتصدر محركات البحث في البحث عن تردد قناة طيور الجنة 2024، ومن خلال المقال التالي يقدم لك موقعنا الاخباري “إقرأ نيوز” معرفة تردد القناة عبر النايل سات والعرب سات، تابع قراءة السطور القادمة للاطلاع علي تردد القناة.

تردد قناة طيور الجنة 2024

يمكنك ضبط تردد قناة طيور الجنة 2024 الجديد عبر النايل سات والعرب سات من خلال البيانات التالية، حيثُ تسعي إدارة القناة علي الحفاظ علي جودة الصوت والصورة التي تقدمها القناة لذلك تقوم بتحديث بيانات القناة من وقت الي اخر:ـ

تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي نايل سات بجودة عالية:

التردد الخاص بالقناة هو : 11274.

معدل الاستقطاب الخاص بالقناة هو: افقي.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة الجديد عبر القمر الصناعي عرب سات بجودة عالية:

التردد الخاص بالقناة هو: 11310.

معامل الاستقطاب الخاص بالقناة هو : عمودي.

معامل الترميز الخاص بالقناة هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ الخاص بالقناة هو: 2/3 .

مميزات قناة طيور الجنة

تتميز القناة بتقديم محتوي مثلي وأمن للأطفال من عمر ستة اشهر وحتي 12 سنة.

تتميز القناة بتقديم محتوي تعليمي وتربوي تساعد الأطفال في تعلم الحروف والأرقام والعادات الجيدة.

تتميز القناة بجودة الصوت والصورة العالية.

تتميز القناة بكونها قناة مجانية يمكنك ضبطها بدون دفع أي رسوم.

خطوات تنزيل قناة طيور الجنة علي جهاز التلفاز الخاص

يمكنك ضبط القناة علي جهاز الاستقبال الخاص بك من خلال الخطوات التالية:ـ