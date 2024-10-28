شكرا لاهتمامك لمعرفة أضبط تردد قناة كراميش 2024 الناقلة لجميع افلام وبرامج الكرتون علي النايل سات والعرب سات بجودة HD والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يعتبر تردد قناة كراميش واحدا من القنوات التي يتم البحث عنها باستمرار من قبل المشاهدين للتعرف علي اخر البرامج والافلام الكرتونية المهمة والتي يتم بثها علي مدار اليوم دون توقف، بالاضافة الي ان القناة تنقل جميع محتويات الكرتون وذلك من اجل ان يستمتع بها الصغار والكبار، كما ان القناة تبث علي جميع الاجهزة بشكل مجاني من اجل اتاحة الفرصة امام المشاهدين في متابعة كل ما هو جديد، وسنوضح لكم في هذا المقال تردد قناة كراميش علي النايل سات والعرب سات وكيفية تنزيل القناة علي جهازك.

تردد قناة كراميش

يهتم قطاع كبير من المشاهدين لمعرفة تردد قناة كراميش، حيث ان القناة نجحت مؤخرا في دخول قلوب المشاهدين في العالم العربي وذلك من خلال عرضها لاهم الافلام والمسلسلات البرامج الكرتونية والتي يتم بث علي مدار 24 ساعة، بالاضافة الي ان القناة تقوم باستخدام احدث الاساليب والمعدات التكنولوجية المتطورة في بث ونقل كل ما هو جديد علي ساحة الافلام الكرتونية المحلية والعربية، وجاء تردد قناة كراميش علي النايل سات كالتالي:

التردد: 11430

القمر الصناعي: النايل سات

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

تردد قناة كراميش علي العرب سات

التردد: 11390

القمر الصناعي: العربي سات.

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: عمودي

جودة القناة: HD

خطوات تنزيل تردد قناة كراميش علي اجهزة الريسيفر