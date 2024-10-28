شكرا لاهتمامك لمعرفة تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2024 الناقلة لحفة جوائز الكرة الذهبية 2024 عبر القمر الصناعي نايل سات والان نتركك مع الطريقة الصحيحة

يبحث الجميع من كل أرجاء العالم كله عن تردد قناة بي ان سبورت الجديد 2024، الناقلة لحفة جوائز الكرة الذهبية 2024 والتي تعتبر انها واحدة من القنوات القليلة الناقلة للحفل وجميع الفاعليات التي تخص الحفل وتوزيع الجوائز للأفضل في العالم.

تردد قناة بي ان سبورت

وبالحديث عن تردد قناة بي ان سبورت ونستعرضه لكم من خلال موقعنا الإخباري إقراء نيوز ومن خلال جميع الأقمار الصناعية العربية المختلفة النايل سات والعرب سات وسهيل سات، وذلك من خلال السطور القليلة القادمة والتي جائنا بها لكم كا التالي:

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي النايل سات

ونستعرض لكم في مقالنا هذا، تردد قناة بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية المختلفة النايل سات

القمر الصناعي هو: النايل سات

التردد الخاص القناة هو: 11013.

معدل الاستقطاب على هو: افقي.

معدل الترميز على هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على هو: 3/2.

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي سهيل سات

ونستعرض لكم في مقالنا هذا، تردد قناة بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية المختلفة سهيل سات

القمر الصناعي هو: سهيل سات

التردد الخاص القناة هو: 11547.

معدل الاستقطاب على هو: عمودي.

معدل الترميز على هو: 27500.

معامل تصحيح الخطأ على هو: 3/2.

الجودة الصورة هو: HD.

تردد قناة بي ان سبورت على القمر الصناعي عرب سات

ونستعرض لكم في مقالنا هذا، تردد قناة بين سبورت على جميع الأقمار الصناعية المختلفة عرب سات

القمر الصناعي هو: عرب سات

اسم القناة على الرسيفر: bein sport.

التردد الخاص القناة هو: 10810.

معدل الاستقطاب هو على: عمودي.

معدل الترميز هو على: 27500

معامل تصحيح الخطأ هو على: 2/3.

جودة البث هو: HD.

من هم المرشحين الأقرب للكرة الذهبية 2024