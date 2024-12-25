نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يسرا توجه رسالة دعم لـ كريم عبد العزيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وجهت الفنانة يسرا، عبر حسابها الشخصي علي موقع انستجرام رسالة دعم للفنان كريم عبد العزيز، وذلك تزامنا مع عرض مسرحية «الباشا» ضمن فعاليات موسم الرياض لعام 2024.

يسرا توجه رسالة دعم لـ كريم عبد العزيز

وكتبت يسرا: «كريم حبيبي ألف مليون مبروك عبلى رجوعك المسرح، وإن شاء الله العرض يكسر الدنيا، ومن نجاح لنجاح دايما، خالص التقدير لمعالي المستشار تركي أل شيخ لمواصلة دعم المنظومة الفنية».

قصة مسرحية الباشا

وتدور أحداث مسرحية الباشا التي تجمع بين كريم عبد العزيز وهنا الزاهد في إطار كوميدي، حول« أبو المعاطي الباشا» وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، وتتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة «ليلى الصياد»، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة.

ابطال مسرحية الباشا

ويشارك في بطولة مسرحية الباشا جانب كريم عبدالعزيز وهنا الزاهد، كل من حاتم صلاح ودينا محسن وهيدي كرم، والعمل من إخراج رامي إمام، أغاني تامر حسين، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي نابلسي.

موعد عرض مسرحية الباشا

تعرض مسرحية الباشا على مسرح بكر الشدي بالرياض، بداية من 25 ديسمبر الجاري إلى 1 يناير المقبل.

برومو مسرحية الباشا

طرح النجم كريم عبدالعزيز البرومو مسرحيته الجديدة «الباشا»، وظهر في البرومو أبطال مسرحية «الباشا»، كريم عبدالعزيز بشخصيتين، بالأضافه إلى هنا الزاهد، ويزو، حاتم صلاح، هيدي كرم، والطفل جان رامز، والإعلامي عمرو أديب.

عودة رامي امام للمسرح

ويعود المخرج رامي إمام للمسرح بمسرحية "الباشا"، بعد 14 عاما من تقديمه مسرحية "بودي جارد" عام 1999، من بطولة النجم الكبير عادل إمام.

أحدث أعمال كريم عبد العزيز

من ناحية أخرى، ينتظر كريم عبد العزيز عرض أحدث أعماله السينمائية فيلم "الأرض السوداء"، في موسم عيد الأضحى 2025، ويشاركه البطولة ياسمين صبرى، وإياد نصار وأحمد غزى ومريم محمود الجندى، من إخراج بيتر ميمى، وتدور أحداثه حول "يوسف"، وهو ضابط شرطة يكافح عصابة دولية لتهريب الآثار.