لهذا السبب.. شريفة ماهر تتصدر تريند "جوجل"

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر اسم الفنانة شريفة ماهر، تريند محرك البحث الشهير "جوجل"، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان نجلها خبر وفاتها، حيث رحلت عن عالمنا أمس، عن عمر يناهز 92 عامًا بعد صراع مع مرض السرطان.

شريفة ماهر

وكتب نجل الفنانة شريفة ماهر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":"توفيت إلى رحمة الله، أمي الحاجة شريفة ماهر أرجو الدعاء لها".

معلومات عن شريفة ماهر

ولدت الفنانة شريفة ماهر عام 1932، اسمها الحقيقي هدى ماهر، ودرست في إحدى المدارس الفرنسية، ومن أبرز أفلامها: "رجل له ماضى"، "أبناء الشيطان"، "المصير"، و"عذراء وثلاثة رجال"، و"كلمة السر"، و"بئر الأوهام"، و"الفرن"، و"جفت الدموع"، و"كرامة زوجتي"، و"قصر الشوق"، و"فارس الصحراء"، و"العقلاء الثلاثة"، و"المدير الفني"، و"الحياة حلوة"، و"فاتنة الجماهير"، و"رابعة العدوية"، و"شاطئ الحب"، و"لن أعترف" و"أعز الحبايب" و"الفانوس السحري".