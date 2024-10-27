بعد عرض أولى حلقات مسلسل "6شهور".. نور النبوي يوجه رسالة للجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - وجه الفنان نور النبوي، رسالة للجمهور، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أعرب فيها عن سعادته الشديدة بردود فعل الجمهور العظيمة بعد عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "6 شهور"، والذي يعرض حاليا على من منصة "watch it”.



ونشر "النبوي" صور من كواليس تصوير المسلسل، وعلق قائلا: "مراد الصايغ.. مسلسل 6 شهور دلوقتي على watch it، شكرًا من قلبي لكل ردود الفعل العظيمة على أول حلقتين".

منشور نور النبوي

تفاصيل مسلسل "6 شهور"

مسلسل "6 شهور" مكون من 10 حلقات، من بطولة نور النبوي، نور إيهاب، مراد مكرم، أمجد الحجار، مروان فارس، ميشيل ميلاد، وسلوى محمد علي، ويعتمد على ظهور العديد من ضيوف الشرف، ومن تأليف عمرو أبوزيد وأحمد هشام وإخراج مصطفى صولي، وإنتاج شركة أروما.

أحداث مسلسل "6 شهور"

وتدور أحداث مسلسل 6 شهور من بطولة نور النبوي، في إطار اجتماعي لايت، يحمل مفاجآت عديدة، ويناقش عالم الـ Real Estate، كما يركز على حياة الشباب ومشاكلهم في العمل بعد التخرج من الجامعة.