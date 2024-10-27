موعد ومكان عزاء والد الفنان أحمد طارق.. تفاصيل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان أحمد طارق، منذ قليل، عن موعد ومكان عزاء والده، الذي وافته المنية، أمس السبت، وذلك من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

موعد العزاء

وكتب "طارق" عبر خاصية الاستوري، قائلا: "سيقام المغفور له بإذن الله والدي الدكتور علي طارق محمد أنور إسماعيل غدًا الأحد الموافق 27 أكتوبر بمسجد الشرطة - الشيخ زايد قاعة الرزاق ".

وأضاف داعيًا له ومطالبا من متابعيه الدعاء له: "اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعفو عنه اللهم اكرم نزله ووسع مدخله اللهم اجعل الفردوس الأعلى دارًا له نسألكم الدعاء".

منشور أحمد طارق

وفاة والد أحمد طارق

والجدير بالذكر أن أحمد طارق، أعلن خبر وفاة والده أمس، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاََ: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الدكتور علي طارق محمد أنور إسماعيل.. وستقام صلاة الجنازة بإذن الله اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر".



وأضاف أحمد طارق: "وسيواري جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات.. اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.. نسألكم الدعاء".