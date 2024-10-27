الليلة.. هاني عادل ضيف عمرو الليثي في برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف الإعلامي عمرو الليثي، في حلقة فنية خاصة من برنامج “واحد من الناس” في العاشرة مساء اليوم الأحد وغدًا الإثنين علي شاشة الحياة، لأول مرة النجم هاني عادل، الذي يفتح قلبه للدكتور عمرو الليثي في اجرأ وأصدق مواجهة إنسانية وفنية.

تفاصيل اللقاء

ومن المقرر أن يتحدث هاني عادل خلال اللقاء عن أسرار وكواليس خاصة تذاع لأول مرة عن مسيرته الفنية،كما يتحدث عن نجاح مسلسل “ برغم القانون “، وعن شخصية “وليد القاضي “ التي جسدها في العمل، وعن مسلسل ”أزمة ثقة” ومسلسل “سراب” ومسلسل ”البحث عن علا”.

كما يتحدث هاني عادل عن المهن التي عمل بها وهو صغير مثل عمله في محل فيديو ومحل فول وطعمية وورشة كهربا سيارات، بالإضافة لحديثه عن تجربته مع العالمي جاكي شان ونجم المصارعة والتمثيل جون سينا، وهل التمثيل اختطفه من الغناء، وعن أقرب الأدوار إلى قلبه وعن دوره في فيلم جريمة الايموبيليا، وتجربة الأداء الصوتي لصوت شخصية سيمبا في كارتون الأسد الملك.

هاني عادل يكشف أسرار في حياته الشخصية

كما يتحدث عن دراسته وإنه خريج كلية الحقوق، وهل هناك ازمة ثقة مع الناس القريبين منه، وعن حياته الأسرية وكيف تعرف على زوجته الفنانة اللبنانية دايموند بو عبود، وأسرته وبناته نجمة وليال، وهل لهم علاقة بالفن وعشقه للآلة الجيتار، كما يتحدث عن فرقة وسط البلد التي أسسها ولماذا اختفت الفترة الماضية، وأيضًا رأيه في أغاني المهرجانات وتجربته مع المطرب احمد شيبة،و عن الأعمال الدرامية التي يستعد لها الفترة الحالية، وتحضيراته لألبوم جديد خاص به، وأيضًا ألبوم مشترك مع فرقة وسط البلد.

موعد برنامج “واحد من الناس”

اليوم الأحد وغدََا الاثنين ٢٧ و٢٨ اكتوبر في العاشرة مساء من برنامج واحد من الناس علي الحياة.