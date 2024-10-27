اليوم.. حفل ختام مهرجان "المسرح العربي" في دورة كريم عبد العزيز

القاهرة - محمد ابراهيم - يختتم مهرجان المسرح العربي، فعاليات دورته الخامسة والتي تحمل اسم النجم كريم عبد العزيز، اليوم الأحد 27 أكتوبر، في دار أوبرا الإسكندرية، والذي أقيم في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر.

المهرجان تابع لأكاديمية الفنون والمعهد العالي للفنون المسرحية فرع الإسكندرية، تحت رعاية الأستاذ الدكتور غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وإشراف الدكتور أحمد عبدالعزيز وكيل المعهد العالي للفنون المسرحية بالإسكندرية.

تفاصيل مهرجان “المسرح العربي”

وأقام مهرجان “المسرح العربي” في الفترة من 18 إلى 27 أكتوبر بمحافظة الإسكندرية تحتضن المهرجان، وضم المهرجان 5 عروض مسرحية، تتنافس على جوائز الدورة الخامسة.

نبذة عن مهرجان “المسرح العربي”

تُقام العروض وحفل الافتتاح على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي، على أن يقام حفل ختام مهرجان في دار الأوبرا المصرية، أوبرا سيد درويش، وتقام على هامش المهرجان عدد من الورش الفنية المميزة، ويُكرم المهرجان هذا العام عددًا من الفنانين؛ تقديرًا لإسهاماتهم المميزة في عالم المسرح والفن، بالإضافة لوجود عدد من المفاجآت، سيتم الإعلان عنها تباعًا خلال فترة فعاليات المهرجان.