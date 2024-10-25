حسين فهمي عن تكريم أحمد عز في مهرجان القاهرة:" نجم متميز وموجود بقوة على الساحة"

القاهرة - محمد ابراهيم - عبر الفنان حسين فهمي عن سعادته بالتواجد في مهرجان الجونة السينمائي الذي تقام فعالياتها الآن، وعن حضوره الجلسة الحوارية للنجم محمود حميدة.

تصريحات حسين فهمي:

وقال حسين فهمي:" سعيد بتكريم محمود حميدة وهو نجم يستحق التكريم لمشواره الفني، وأحنا أصدقاء من زمان ونتشابه في حاجات كتير في أسلوب الشغل".

وعن تكريم أحمد عز في مهرجان القاهرة في دورته المقبلة قال:" أحمد عز نجم متميز ومتواجد بقوه على الساحة الفنية ويستحق أن يكرم، واحنا كمان هنكرم المخرج يسري نصرالله، وهنعمل مؤتمر صحفي يوم 3 نوفمبر ونعلن كل حاجه".

يستأنف الفنان أحمد عز الفترة المقبلة تصوير فيلمه الجديد بعنوان فرقة الموت، وذلك تمهيدًا لعرضه في صيف 2025، وكان قد بدء تصويره نهاية عام 2023، تدور أحداث فيلم فرقة الموت حول ضابط أحمد عز وفرقته المعاونة يكلف بالقبض على خط الصعيد وهو أحد أبرز الأعمال لأحمد عز في الفترة المقبلة.

وكان آخر أعمال أحمد عز هو فيلم بعنوان ولاد رزق 3، وشارك فيه كلا من: عمرو يوسف، آسر ياسين، كريم قاسم، علي صبحي، محمد ممدوح، سيد رجب، نسرين أمين، أسماء جلال، وغيرهم، والعمل من تأليف صلاح الجيني، وإخراج

طارق العريان، وايضا شارك في بطولة فيلم "كيرة والجن"، الذي عرض في عيد الفطر الماضي، وشارك في بطولته أحمد عز، كريم عبدالعزيز، سيد رجب، هند صبري، وغيرهم من إخراج مروان حامد، وتأليف أحمد مراد.