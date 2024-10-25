سحب فيلم "جوازة توكسيك" لـ ليلى علوي من دور العرض السينمائية

القاهرة - محمد ابراهيم - قررت دور العرض السينمائية سحب فيلم جوازة توكسيك، من شباك التذاكر والذي يخوض بطولته كلًا من ليلى علوي، وبيومي فؤاد، وملك قورة، بعد أن حقق إيرادات ضئيلة في الآونة الأخيرة.

وسحب فيلم "جوازة توكسيك" بعد أن حقق إيرادات وصلت إلى 1478 جنيهًا بعد عرضه منذ أربعة أشهر في دور السينما المصرية، وتصدر بذلك المركز الخامس.

تفاصيل فيلم جوازة توكسيك



وتدور أحداث فيلم جوازة توكسيك، في إطار كوميدي، حول قصة حب فريدة والتي تُجسّدها ملك قورة، وكريم الذي يجسده الفنان محمد أنور بعد تعرضهما إلى سوء تفاهم في دبي.

أبطال فيلم جوازة توكسيك

وينتمي كل منهما إلى طبقة اجتماعية مختلفة عن الآخر ما ينشأ عنه العديد من المواقف الكوميدية، وهو من بطولة محمد أنور، وهيدي كرم، وملك قورة، وليلى علوي، وتامر هجرس، وآخرين، وهو من إخراج محمود كريم، وتأليف لؤي السيد.