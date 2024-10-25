شاهد.. ميس حمدن تتألق في مهرجان الجونة السينمائي

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة ميس حمدان، جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير لها، من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستغرام ”.

وظهرت “ميس” وهي ترتدي فستان كب طويل به مزيج من اللون الأسود والبيج، ووضعت ماكياج مناسب للون بشرتها، وتركت شعرها منسدلا، وعلقت قائلة:"اطلالتي من افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ".

آخر أعمال ميس حمدان



والجدير بالذكر أن آخر أعمال ميس حمدان شاركت مؤخرًا بظهور خاص في فيلم أسود ملون الذى تم عرضه في موسم عيد الفطر الماضى، والفيلم بطولة بيومي فؤاد، رنا رئيس، محمد كيلاني، أحمد فتحي، ميس حمدان، وضيوف الشرف: محمود حافظ، ومنة عرفة، وإبرام سمير، وصبا الرافعي، وريهام محيي الدين، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج حسن البلاسي،

وأغنية زلازل في قلبي والتي حازت على اعجاب الجمهور في الوطن العربي.

نبذة عن مهرجان الجونة

مهرجان الجونة السينمائي هو واحد من أبرز الفعاليات السينمائية في المنطقة، ويُعقد سنويًا في مدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر في مصر. يهدف المهرجان إلى دعم وتطوير صناعة السينما في المنطقة، ويجمع نخبة من نجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم. إليك بعض الفعاليات البارزة التي تُقام خلال المهرجان:

العروض السينمائية

يتم عرض مجموعة متنوعة من الأفلام من مختلف الأنواع، بما في ذلك الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام القصيرة، والأفلام الوثائقية. تُعرض الأفلام في عدة مواقع داخل مدينة الجونة.

الورش والندوات

يُنظم المهرجان ورش عمل وندوات تعليمية تهدف إلى تطوير مهارات صناع الأفلام والمواهب الشابة. تشمل هذه الورش موضوعات مثل كتابة السيناريو، الإخراج، الإنتاج، والتصوير السينمائي.

اللقاءات والنقاشات

تُعقد جلسات نقاشية ولقاءات مع نجوم وصناع السينما، حيث يتم مناقشة أحدث الاتجاهات والتحديات في صناعة السينما. هذه الجلسات توفر فرصة للحضور للتفاعل مع الخبراء والاستفادة من تجاربهم.

الجوائز والتكريمات

يتم تكريم أفضل الأفلام والمواهب السينمائية من خلال توزيع الجوائز في حفل ختامي كبير. تشمل الجوائز فئات متعددة مثل أفضل فيلم، أفضل مخرج، وأفضل ممثل/ممثلة.

الفعاليات الاجتماعية

بالإضافة إلى الفعاليات السينمائية، يُنظم المهرجان مجموعة من الفعاليات الاجتماعية والحفلات التي تتيح للحضور فرصة للتواصل والاستمتاع بأجواء المهرجان.