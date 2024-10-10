القاهرة - محمد ابراهيم - الطفل مدثر حسن يشوق الجمهور لحلقته مع 'صاحبة السعادة'

حرص الطفل الموهوب مدثر حسن على تشويق جمهوره ومتابعيه لحقلته مع الإعلامية الكبيرة إسعاد يونس من خلال برنامجها صاحبة السعادة والتي من المقرر أن تستضيف طاقم عمل مسلسل تيتا زوزو، وفي السطور التالية الآتية يستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني أبرز التفاصيل.



منشور مدثر حسن عبر حسابه على فيس بوك



نشر الطفل مدثر حسن صورًا تجمعه مع الإعلامية والفنانة الكبيرة إسعاد يونس وطاقم عمل مسلسل تيتا زوزو، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الشهير في فيسبوك، وعلق قائلا: "إستنوني مع صاحبة السعادة يوم الاثنين والثلاثاء مع أسرة مسلسل تيتا زوزو على dmc TV".

منشور مدثر حسن عبر حسابه على فيسبوك



قصة مسلسل تيتا زوزو



تجسد الفنانة إسعاد يونس خلال أحداث العمل شخصية الدكتورة إعتزاز عبد المقصود وهي لديها أربعة أولاد والعديد من الأحفاد التي تعمل على تربيتهم بطريقة لا تعجب أولادها، ومن ثمّ تدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي وإجتماعي.

أبطال وصناع مسلسل تيتا زوزو من داخل كواليس العمل



أبطال مسلسل تيتا زوزو

يشارك في بطولة مسلسل تيتا زوزو نخبة من نجوم ونجمات الدراما المصرية إلى جانب الفنانة الكبيرة إسعاد يونس، وهم: صلاح عبدالله، ندى موسى، نور محمود، إيناس كامل، حمزة العيلي، محمد كيلاني، وآخرين من النجوم والعمل من تأليف محمد عبد العزيز، والإخراج لـ شيرين عادل.