نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تونس وجزر القمر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب تونس نظيره منتخب جزر القمر غدا يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أكتوبر الحالي بستاد الملعب الأولمبي حمادي العقربي في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة تونس وجزر القمر

وتنطلق صافرة بداية مباراة تونس وجزر القمر مساء الجمعة في تمام الساعة 10:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 11:00 بتوقيت أبوظبي.

ترتيب مجموعة تونس وجزر القمر

1- تونس 6 نقاط

2- جزر القمر نقطتين

3- جامبيا نقطة

4- مدغشقر نقطة

القنوات الناقلة لمباراة تونس وجزر القمر

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.