نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تترقب جماهير كرة القدم، وخاصة محبو منتخب الجزائر، المباراة المرتقبة بين محاربي الصحراء ومنتخب توجو في إطار تصفيات أمم إفريقيا 2025.

يستعد منتخب الجزائر لمواجهة توجو بعد تحقيقه انتصارات في الزائجولتين السابقتين، حيث فاز على غينيا الاستوائية بهدفين دون رد، ثم حقق فوزًا كبيرًا على ليبيريا بثلاثة أهداف نظيفة.

أما منتخب توجو، فقد عانى في مباراتيه السابقتين، حيث تعادل مع ليبيريا 1-1، ثم مع غينيا الاستوائية بنتيجة 2-2.

موعد مباراة الجزائر وتوجو

ستُقام المباراة يوم الخميس، 10 أكتوبر 2024، في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب «كيجيه».

القنوات الناقلة لمباراة الجزائر

يمكنكم متابعة المباراة عبر شاشة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وبالتحديد على قناة beIN SPORTS HD 1.