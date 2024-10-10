هشام ماجد يكشف كواليس وأسرار مشواره الفني في "الراديو بيضحك".. الليلة

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل النجم هشام ماجد، اليوم الخميس الموافق 10 أكتوبر، ضيفًا في برنامج "الراديو بيضحك" مع الإعلامية فاطمة مصطفى، والمذاع عبر إذاعة الراديو "9090"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار المتعلقة بحياته الشخصية ومشواره الفني وأعماله الفنية المقبلة، كما يتحدث عن كواليس آخر أعماله الفنية.

ونشرت الصفحة الرسمية للراديو "9090" على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطع فيديو لـ هشام ماجد، وعلقت عليه:" استنوا حلقة خاصة جدًا مع النجم هشام ماجد بكرة الخميس الساعة 5 في الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على الراديو 9090".

آخر أعمال هشام ماجد السينمائية

يذكر أن آخر أعمال النجم هشام ماجد في السينما، هو فيلم "إكس مراتي"، الذي تم عرضه مؤخرًا، في دور العرض السينمائية.

بطال وصناع فيلم "إكس مراتي"

ويشارك في بطولة فيلم "إكس مراتي" عدد كبير من نجوم الفن أبرزهم: هشام ماجد، أمينة خليل، محمد ممدوح، ومصطفى غريب وعلى صبحي، ويشارك به عدد من ضيوف الشرف من نجوم الفن، والفيلم فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب.

أحداث فيلم "إكس مراتي"

وتدور قصة فيلم إكس مراتي في إطار اجتماعي كوميدي، يظهر هشام ماجد خلاله بشخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

فيلم إكس مراتي

آخر أعمال هشام ماجد الدرامية

والجدير بالذكر أن آخر اعماله في الدراما، كانت مسلسل "أشغال شقة" والذي تم عرضه في موسم رمضان الماضي 2024.

أبطال وصناع مسلسل "أشغال شقة"

وشارك في بطولة مسلسل أشغال شقة كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم النجم هشام ماجد، أسماء جلال، شيرين، مصطفى غريب، سلوى محمد علي، حازم إيهاب، محمد محمود، إنتصار، إيمان السيد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف كلًا من خالد دياب وشيرين دياب، والإخراج لـ خالد دياب.

أحداث مسلسل "أشغال شقة"



وتدور أحداث مسلسل أشغال شقة حول "حمدي" الذي يجسد شخصيته النجم هشام ماجد وهو يعمل طبيب شرعي وزوجته التي تجسد شخصيتها الفنانة أسماء جلال والتي تعمل مذيعة، ثم يُرزقان بتوأمين ويبحثان عن ربة منزل لرعاية الطفلين وإدارة شئون المنزل وتدور باقي أحداث العمل في إطار لايت كوميدي مميز، وتم عرض العمل في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي.