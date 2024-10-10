إبراهيم نور الدين يوضح أزمة جوميز مع الحكم عاطف حسين

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أحمد جودة - القاهرة - تحدث إبراهيم نور الدين عن أزمة الحكم عاطف حسين مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

إبراهيم نور الدين يكشف تفاصيل أزمة جوميز مع الحكم عاطف حسين

وقال إبراهيم نور الدين، في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور، لجنة الحكام تملك العقاب والسماح في أزمة الحكم عاطف حسين مع المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني لنادي الزمالك.

وأضاف الحكم الدولي السابق، كان يجب على الغندور وعاطف حسين عدم الإدلاء بتصريحات عن أزمة جوميز.

وتابع، الانضباط هي المنوط بها اتخاذ القرار في أزمة جوميز مع الحكم عاطف حسين.

واختتم إبراهيم نور الدين، الحكم عاطف حسين قدم تقريره ضد جوميز مدرب الزمالك بعد مباراة الزمالك والمصري ولا يوجد خلاف بيني وبين الحكم القدير محمد فاروق لأننا نعمل للمصلحة العامة، وأكن له كل التقدير والاحترام لأنه أحد رموز التحكيم المصري.