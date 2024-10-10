اليوم.. حسن العدل ضيفًا في برنامج "عيش صباحك"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان حسن العدل اليوم الخميس، ضيفًا في برنامج "عيش صباحك" مع يوسف التهامي وفانا إمام، والمذاع عبر إذاعة الراديو "نجوم إف إم"، ومن المقرر أن يكشف خلال اللقاء عن كثير من الأسرار عن مسيرته الفنية، كما يتحدث عن بداياته في عالم الفن، ويكشف أيضا عن جانب من حياتة الشخصية.

وشاركت الصفحة الرسمية لـ "نجوم إف إم"، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" البوستر الرسمي للحلقة، وعلقت عليه:" استنوا يوم الخميس الفنان حسن العدل في عيش صباحك مع يوسف وفانا الساعة 8 صباحًا".

منشور نجوم إف إم

آخر أعمال حسن العدل

ويذكر ان شارك الفنان حسن العدل في السباق الرمضاني قبل الماضي 2023 بمسلسل "بابا المجال" التي حقق نجاحا كبيرا خلال عرضة.

أحداث مسلسل "بابا المجال"

وتدور أحداث مسلسل "بابا المجال"، ضمن إطار درامي ملئ بالأكشن والإثارة، ويحكي قصة تاجر قطع غيار سيارات يبدأ رحلته من الصفر في هذا المجال، حيث يعيش في البداية بين المصاعب والعراقيل التي تعترض طريقه، إلا أنه يُصر على التحدي وإثبات ذاته في مجال التجارة حتى يلقب باسم "بابا المجال".

أبطال وصناع مسلسل “بابا المجال”

ويضم مسلسل "بابا المجال" مجموعة كبيرة من النجوم ومنهم سوسن بدر،باسم سمره، نسرين امين، رياض الخولي، عارفة عبد الرسول، احمد كشك، محمد رضوان، محمود حافظ، جومانا مراد، فرح يوسف، مها نصار، بالاضافة الر عدد اخري من النجوم، والعمل من تاليف واخراج احمد خالد موسي.