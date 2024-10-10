علي الحجار يحيي انتصارات حرب أكتوبر من خلال حفل مميز على خشبة مسرح البالون

أحمد جودة - القاهرة - علي الحجار يحيي إنتصارات حرب أكتوبر من خلال حفل مميز على خشبة مسرح البالون

حرص النجم علي الحجار على الإحتفال بذكرى إنتصارات حرب أكتوبر، وجاء ذلك من خلال حفلا غنائيا أقامه على خشبة مسرح البالون، وقد شهد الحفل حضور كل من النجم تامر عبد المنعم رئيس البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، وسميرة عبد العزيز وميرنا وليد والمايسترو إيمان جنيدي.

علي الحجار يتألق بأغانيه على مسرح البالون



وحرص المطرب الكبير على الحجار على تقديم باقة متنوعة من أبرز وألمع أغانيه التي تنوعت ما بين القديم والحديث والتي أحبها جمهور ومحبي الفنان علي الحجار وتفاعل معها.

الفنان علي الحجار من على خشبة مسرح البالون أثناء إحتفاله بإنتصارات حرب أكتوبر

أحدث الأعمال المسرحية للفنان علي الحجار



ومن الجدير بالذكر أن آخر الأعمال المسرحية التي قدمها الفنان علي الحجار هى مسرحية بعنوان "مش روميو وجولييت" والتي تم عرضها على المسرح القومي في الفترة الماضية، وتعد هذه المسرحية هى التي أعادت الفنان علي الحجار للمسرح بعد غياب دام لمده 17 عامًا، وحققت المسرحية نجاحًا كبيرًا من قِبل قبل جمهور ومحبي الفنان الكبير علي الحجار.



أبطال مسرحية مش روميو وجولييت



شارك في بطولة مسرحية مش روميو وجولييت كوكبة كبيرة من نجوم ونجمات الفن المصري إلى جانب الفنان علي الحجار وهم: الفنانة رانيا فريد شوقي، عزت زين، محمد عادل، دنيا النشار، وهى من إخراج عصام السيد.