نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي يتحدى الزمالك وبيراميدز قبل السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد عمارة نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السابق عن هوية الفائز ببطولة السوبر المصري في حالة تأهل المارد الأحمر لنهائي البطولة المحلية وتخطي سيراميكا كليوباترا.

عمارة: أتوقع فوز الأهلي بالسوبر

وقال محمد عمارة في تصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "هل تتخيل أن مجلس إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سيفرط في بطولة السوبر المصري بحالة تأهله للنهائي أمام الزمالك أو بيراميدز؟ صعب جدا حدوث ذلك".

وأضاف: "بالنسبة لي أتوقع فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي بالبطولة في النهائي أي كان الطرف المتأهل من الزمالك أو بيراميدز بسكور وسوف نرى ما سيحدث خلال أيام قليلة".

واختتم: "أوكد لكم أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي سيعود بقوة وسيكون شرس جدا ولم أحدد هوية المنافس سواء كان بيراميدز أو الزمالك وبفارق أكثر من هدفين وقد يكون ثلاثة وقد يفاجئنا بصفقة هجومية جديدة وذلك وفقا للوائح".