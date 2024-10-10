نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة مصر وموريتانيا في تصفيات أمم إفريقيا.. الموعد والقناة الناقلة والمعلق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب مصر مع نظيره منتخب موريتانيا غدا يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أكتوبر الحالي بستاد القاهرة الدولي في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة مصر وموريتانيا

وتنطلق صافرة بداية مباراة مصر وموريتانيا مساء الجمعة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير حفيظ دراجي.

ترتيب مجموعة مصر وموريتانيا

1- مصر 6 نقاط

2- الرأس الأخضر 3 نقاط

3- موريتانيا 3 نقاط

4- بوتسوانا دون نقاط

القنوات الناقلة لمباراة مصر وموريتانيا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.