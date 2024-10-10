نجم الزمالك السابق يوجه نصيحة خاصة لثنائي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - وجه طارق يحيى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك السابق نصيحة خاصة لثنائي النادي الأهلي قبل مبارياته القادمة أمام سيراميكا كليوباترا بالسوبر المصري والعين الإماراتي ببطولة الانتركونتيننتال.

وقال محمد عمارة في تصريحات له ببرنامج اللعيب عبر قناة mbc masr: "إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي حصل له صدمة عند الانتقال له ومنظومة النادي الإعلامية وانتماء أي لاعب للأهلي ليس شئ سهل".

وأضاف: "إمام عاشور نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي إذا لم يكن متوازن ويمتلك قدر من الحكمة لتخطى هذه الفترة الصعبة سيقع تماما فهو موهبة ولاعب كبير بالدوري المصري".

ونصح طارق يحيى إمام عاشور: "يجب أن تأخذ بنصيحة أحد يفيدك بخبراته وتخطي هذه الفترة وكهربا بجانبه وهو لاعب كبير ولكن نفس الفكر وكذلك يحتاج للنصح مثله ويجب توجيههم نحو الصحيح وأنا دربته وأعلم جميع حالاته وهو غاضب وسعيد وهادئ أيضا".