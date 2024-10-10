نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليبيا ونيجيريا في تصفيات أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحل الفريق الأول لكرة القدم بمنتخب ليبيا ضيفا ثقيلا على نظيره المنتخب النيجيري غدا يوم الجمعة الموافق الحادي عشر من أكتوبر الحالي بستاد جودسويل اكبابيو في لقاء قوي بينهم ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور مجموعات تصفيات كأس أمم إفريقيا.

موعد مباراة ليبيا ونيجيريا

وتنطلق صافرة بداية مباراة ليبيا ونيجيريا مساء الجمعة في تمام الساعة 7:00 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 8:00 بتوقيت أبوظبي ويعلق عليها المعلق الشهير حفيظ دراجي.

ترتيب مجموعة ليبيا ونيجيريا

1- نيجيريا 4 نقاط

2- بنين 3 نقاط

3- رواندا نقطتين

4- ليبيا نقطة

القنوات الناقلة لمباراة ليبيا ونيجيريا

تردد قناة beIN SPORTS على سهيل سات

تردد القناة 11566.

- عمودي.

- معدل الترميز 27500.

- معدل تصحيح الخطأ 2/3.

تردد قناة beIN SPORTS على يوتل سات

تردد 11054.

- أفقي.

- معدل الترميز 27500.

-معدل تصحيح الخطأ 2/3.