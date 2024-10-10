نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم ليفركوزن السابق يكيل المديح لعمر مرموش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الألماني روبيرتو هيلبيرت نجم فريق شتوتجارت وباير ليفركوزن السابق، عن تألق اللاعب المصري عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت خلال الفترة الماضية.

روبيرتو هيلبيرت: عمر مرموش يسطع في البوندسليجا ويشبه محمد صلاح

وقال هيلبيرت في تصريحات لبرنامج ستاد المحور مع خالد الغندور: "عمر مرموش يعد مفاجأة هذا الموسم بالنسبة لي في الدوري الألماني، هو يؤدي بشكل رائع مع فرانكفورت حتى الآن".

وأضاف اللاعب الألماني: "النادي الأنسب له حاليًا هو آينتراخت فرانكفورت، عليه ألا يفكر بشكل عام في مستقبله الآن وأن يستمر في هذا التألق الذي ظهر عليه مؤخرًا".

وأكمل: "أعتقد أن هناك تشابه بين عمر مرموش ومحمد صلاح الذي تألق بقوة في السنوات الماضية والآن مع نادي ليفربول الإنجليزي"

وأختتم حديثه قائلًا: "الفارق هو أن محمد صلاح مستمر لسنوات في هذا التألق، ومازال عمر مرموش لاعب صغير السن والمستقبل أمامه عليه أن يستمر على هذا الأداء طوال الموسم وليس لفترة قصيرة".