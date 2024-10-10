موعد مباراة إنجلترا واليونان في دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يواجه منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم نظيره اليونان مساء اليوم الخميس الموافق العاشر من شهر أكتوبر الجاري في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية.

ويستضيف ملعب "ويمبلي"، هذا اللقاء الذي سيجمع بين منتخبي إنجلترا واليونان مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

موعد مباراة إنجلترا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية

تنطلق صافرة البداية لمباراة مانشستر إنجلترا ضد اليونان اليوم الخميس في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة إنجلترا ضد اليونان في دوري الأمم الأوروبية

تنقل مباراة إنجلترا ضد اليونان مساء اليوم الخميس، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD.