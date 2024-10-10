خاص| عمر متولي لـ دوت الخليج الفني: بحضر جزء جديد من برنامج "ليك لوك" والعرض بـ رمضان 2025

القاهرة - محمد ابراهيم -

كشف الفنان عمر متولي للفجر الفني عن أعماله القادمة والذي يقوم بتحضيرها هذه الفترة.



وقال في تصريح خاص لـ دوت الخليج الفني: " بحضر لجزء جديد من برنامج "ليك لوك" والجزء ده أقوى كمان من اللي فات في رمضان 2025 إن شاء الله".



تفاصيل برنامج ليك لوك



سبق وقدم عمر متولي تجربة التقديم البرامجي منذ عام ببرنامج "ليك لوك" وهو برنامج حواري لايت كوميدي من خلال قناته الرسمية على اليوتيوب، واستضاف عدد كبير من النجوم في الجزء الأول منهم أحمد فهمي، أحمد شامي، ليلى عز العرب، صلاح عبد الله، الفيشاوي، محمد القس وغيرهم ".



عمر متولي في بنسيون دلال



ويشارك عمر متولي في بنسيون دلال والذي أقيم العرض الخاص له اليوم بحضور عدد مو نجوم الوسط الفني وفريق العمل.

أحداث فيلم بنسيون دلال



وتدور أحداثه حول سيد الجدع الذي يقرر أن يخدع أبناءه الخمسة ويبيع البنسيون الذي يشاركونه في ملكيته بأوراق مزورة مدعيًا أن سيسافر للقاء المستثمرين. أثناء غيابه يحاول أحد أبناءه "مجاهد" الذي يدير البنسيون أن يقيم حفلة غنائية في البنسيون لتحقيق مكسب يثير إعجاب الأب. في نفس الوقت يحاول الإبن "عادل" المطرب أن يدعو منتج مهم لسماعه وهو يغني. أما الإبنة "عايدة" الناشطة النسوية فتقوم بدعوة عدد من أصدقاءها ومتابعيها لتصوير فيلم عن التحرش. كذلك يستضيف الإبن "عصام" المتشدد دينيا أمير جماعته ومعه شخص غامض في البنسيون. كل ذلك يحدث بينما يحاول الإبن "باستاردو" سرقة البنك المجاور للبنسيون من خلال نفق قام بحفره في بدروم البنسيون. لكن تتشابك الخطوط وتتعقد بسبب مفاجأة غير متوقعة للجميع.

أبطال فيلم بنسيون دلال

فيلم بنسيون دلال من تأليف شادي الرملي وحسين نيازي وإخراج شادى الرملي ومن بطولة بيومي فؤاد، عمر مصطفى متولي، محمود حافظ، وليد فواز، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، إبرام سمير، خالد سرحان، أمجد الحجار، جيهان خيري، ألحان المهدي، إسراء رخا، ميشيل ميلاد، يوسف إسماعيل، أمجد عابد، أسامة عبد الله، سلمى المحجوبية، غادة طلعت وضيفة الشرف نسرين أمين.