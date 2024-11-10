انت الأن تتابع خبر "غياب نجم الفراعنة" قائمة منتخب مصر لكرة القدم 2024 لمواجهتي بوتسوانا والرأس الاخضر في تصفيات امم افريقيا 2025 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح -أرتفعت مُعدلات البحث من قبل الجماهير العربية لمعرفة قائمة منتخب مصر لكرة القدم، وقد اعلن المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن عن قائمة الفراعنة والتي تستعد لخوض مواجهتي الرأس الاخضر وسيراليون وذلك في اطار مباريات الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس امم افريقيا 2025، هذا وقد حسم المنتخب المصري تأهله رسمياً الي نهائيات الكان القادمة وذلك بعد احتلاله صدارة المجموعة برصيد 12 نقطة، وعبر سطور المقال التالية سنتعرف علي قائمة منتخب مصر لكرة القدم وموعد المباراة القادمة.

قائمة منتخب مصر لكرة القدم

وقد جاءت قائمة منتخب مصر لكرة القدم المعلنة من الكابتن حسام حسام لمواجهتي الرأس الاخضر وسيراليون

علي النحو التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) – المهدي سليمان (الاتحاد) – محمد عواد (الزمالك) – مصطفي شوبير (الأهلي). الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) – محمد حمدي (بيراميدز) – أحمد عيد (المصري) – عمر كمال (الأهلي).

محمد الشناوي (الأهلي) – المهدي سليمان (الاتحاد) – محمد عواد (الزمالك) – مصطفي شوبير (الأهلي). الدفاع: أحمد رمضان (سيراميكا كليوباترا) – حسام عبد المجيد (الزمالك) – محمد ربيعة (سموحة) – محمد حمدي (بيراميدز) – أحمد عيد (المصري) – عمر كمال (الأهلي). في خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) – أحمد نبيل “كوكا” (الأهلي) – محمد شحاتة (الزمالك) – محمود صابر (سموحة) – مروان عطية (الأهلي) – نبيل عماد (الزمالك) – ناصر ماهر (الزمالك).

حمدي فتحي (الوكرة القطري) – أحمد نبيل “كوكا” (الأهلي) – محمد شحاتة (الزمالك) – محمود صابر (سموحة) – مروان عطية (الأهلي) – نبيل عماد (الزمالك) – ناصر ماهر (الزمالك). في خط الهجوم: محمود حسن “تريزيجيه” (الريان القطري) – مصطفي فتحي (بيراميدز) – طاهر محمد طاهر (الأهلي) – عمر مرموش (فرانكفورت الألماني) – إبراهيم عادل (بيراميدز) – محمود عبد الحفيظ “زلاكة” (سيراميكا كليوباترا) – مصطفي محمد (نانت الفرنسي) – أسامة فيصل (البنك الأهلي).

موعد مباراة مصر والرأس الاخضر

ستقام المواجهه القوية والنارية والتي ستجمع بين منتخب مصر ومنتخب الرأس الاخضر يوم الجمعة القادمة الموافق 15 نوفمبر2024، وذلك ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات الافريقية المؤهلة لبطولة كأس امم افريقيا 2025 بالمغرب، وهذه المباراة سيطلق الحكم صافرتها في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة مساء بتوقيت الامارات ومكة المكرمة، والجدير بالذكر بان المنتخب المصري كان من ضمن اوائل المنتخبات التي حسمت الصعود الي نهائيات الكان القادمة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر والرأس الاخضر

ومن المنتظر ان يتم نقل المباراة بشكل حصري ومباشر عبر شبكة قنوات بين سبورتس القطرية، وجاءت هذه القناة علي النحو التالي:

قناة بين سبورت 6