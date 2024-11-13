أحمد جودة - القاهرة - "في فرق بين إنك تبقى موهوب وموهوم"..عمرو عبد العزيز يوجه رسالة نارية

نشر الفنان عمرو عبد العزيز منشورًا جديدًا له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وحرص من خلاله على توجيه رسالة قوية لمن يدخلون عالم التمثيل بدون دراسة أو موهبة، مؤكدًا على إنه موهبة في المقام الأول.

الفنان عمرو عبد العزيز



منشور عمرو عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك



وكتب عمرو عبد العزيز في منشوره الآتي:

"والله العظيم و الله العظيم ياجماعه التمثيل ده موهبة موهبة موهبة موهبة موهبة

مش بالعافية ..في فرق كبيييييير قوى بين إنك تبقى موهوب وإنك تبقى موهوم".

منشور الفنان عمرو عبد العزيز عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك



أحدث أعمال الفنان عمرو عبد العزيز

وفي سياق آخر شارك الفنان عمرو عبد العزيز حديثًا في مسلسل بعنوان "بعد النهاية"، والذي تم عرضه في موسم شهر رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.



أبطال مسلسل بعد النهاية



والجدير بالذكر إن مسلسل بعد النهاية شارك به نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة نيرمين الفقي، هالة فاخر، أحمد سعيد عبد الغني، ريهام سعيد، عمرو عبد العزيز، أحمد رفعت، علاء مرسي، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج وائل فهمي عبد الحميد.