نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لأول مرة.. محمد التاجي يكشف عن سبب خلافة مع السبكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفنان محمد التاجي على مشاركته في مسلسل "أبو العروسة" بدلًا من الفنان أحمد صيام، مشيرًا إلى أنه لم يصرح بأي شيء عن هذا الموضوع سابقًا، إلا أن أحمد صيام كذب ما قيل، مؤكدًا أن استبعاده كان حقيقة، وأن الدور تم منحه لصيام بعد ذلك.

وأضاف التاجي في حواره مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامج "واحد من الناس" المذاع على قناة الحياة، قائلًا: "أنا مش كذاب، والتقيت بأحمد صيام بعد ذلك وتحدثنا في هذا الشأن". كما تحدث عن تجربته مع أحد المسلسلات قائلًا: "كنت مشاركًا في مسلسل بينما كنت في سيناء وشرم الشيخ، وفور عودتي بدأ المنتج التفاوض معي بشأن الأجر، لكنني غضبت بشدة وأصبت بحالة من الاكتئاب وفكرت في الاعتزال، وشعرت حينها أننا مثل خيل الحكومة، كلما كبرنا، يربوننا بالنار".

محمد التاجي يكشف عن خلافة مع السبكي

وأشار التاجي إلى خلافه مع المنتج أحمد السبكي في فيلم "سواق الهانم"، حيث تم الاتفاق على أن يذكر اسمه كـ "ضيف شرف"، لكن ما حدث هو أن اسمه تم وضعه بين المجاميع، ورفع التاجي قضية ضد السبكي في هذا الشأن.

وأضاف التاجي، أنه كان معجبًا بالفيلم وبالتحديد بمشهد معين بداخله، وهو ما دفعه لقبول الدور، موضحًا أن أحمد زكي هو من تحدث معه للمشاركة في الفيلم.

محمد التاجي: دينا الشربيني ممثلة موهوبة واتمني ان امثل معاها

وعن العمل مع السبكي في الوقت الحالي، أكد أنه لا يرفضه شرط أن يكون الدور جيدًا.

وفيما يخص الجيل الجديد من الفنانين، أشاد التاجي بكل من دينا الشربيني ووصفها بأنها ممثلة موهوبة، وأعرب عن تمنيه بالتمثيل معها، كما تحدث بإيجابية عن محمود حافظ وخالد كمال.