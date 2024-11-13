موعد مباراة عمان ضد فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد المنتخب الفلسطيني لمواجهة منتخب عمان، ضمن منافسات التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026 في أمريكا وكندا والمكسيك.

موعد مباراة عمان ضد فلسطين في تصفيات كأس العالم 2026

ويتواجد المنتخب العماني والفلسطيني في المجموعة الثانية، والتي تضم منتخبات كوريا الجنوبية والأردن والعراق والكويت.

وتنطلق المباراة على ملعب ” مجمع السلطان قابوس الرياضي”، في إطار لقاءات الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2026 بأمريكا الشمالية.

ويقع المنتخب العماني في المركز الرابع في جدول ترتيب المجموعة، بينما يتواجد المنتخب الفلسطيني يقبع في المركز السادس والأخير.

وتنطلق المباراة يوم الخميس الموافق 14 من نوفمبر الجاري، وتبدأ في تمام السادسة بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة عمان ضد فلسطين

وتُذاع المواجهة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية وتبثه ايضًا قنوات “الكأس” القطرية.