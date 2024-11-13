أحمد جودة - القاهرة - رامي جمال يعلن عن موعد طرح أحدث أغانيه "نومي مخاصمني"

أعلن الفنان رامي جمال عن موعد طرح أغنيته الجديدة التي حملت إسم "نومي مخاصمني"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.



موعد طرح أغنية نومي مخاصمني

ونشر الفنان رامي جمال البوستر الرسمي الدعائي لأغنية نومي مخاصمني، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وكتب من خلال خاصية كتابة التعليقات: "قولت أغير مودكم بأغنية من أجمل الأغاني اللي سمعتها في حياتي وعد هتشغلوها كتير وربنا يعينكم عليا ميعادنا يوم الجمعة الساعه 5".

منشور رامي جمال عبر حسابه على موقع إنستجرام



أحدث أعمال الفنان رامي جمال

ومن ناحية أخرى كانت آخر الأعمال الغنائية التي طرحها الفنان رامي جمال هى أغنية جائت بعنوان "وجوده تعبني"، والتي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" في شهر أكتوبر الماضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مختلف المنصات الموسيقية.



تفاصيل أغنية وجوده تعبني

وجائت أغنية وجوده تعبني من كلمات عمرو المصري، ألحان عمرو الشاذلي، توزيع ومكس وماستر عمرو الخضري.



كلمات أغنية وجوده تعبني

وتقول كلمات الأغنية:

ربنا يبعد بينه وبيني

يبعد عني ويبقى ناسيني

ده وجوده تعبني وعذبني

ودموعي خلصت من عيني

ربنا ياخد حقي وأشوفه

عايش بعدي يموت من خوفه

وبحق الأيام الصعبة

يتعب ويعاني مع ظروفه

وأنا عن نفسي نفسي عينيّ ما تشوفهوش حتى بصدفة ما قبلهوش

حتى سلام مش عايز أقولها يمشي وعادي ما ودعهوش

وأنا عن نفسي تعبت وقلبي مش مرتاح لكن هفرح أوي لو راح

هم كبير يتشال من قلبي وهودع من بعده جراح.