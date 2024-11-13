نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي: أنا حفيد ممثل كبير كان يرفض أن أقول انه جدي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفصح الفنان محمد التاجي عن مفاجأة لأول مرة، حيث أكد خلال استضافته في برنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي عبر شاشة الحياة، أنه حفيد فنان كبير، لكنه اختار عدم الكشف عن هويته.

وقال محمد التاجي: "الفنان عبدالوارث عسر هو «جدي» وانا افتخر انه جدي ولكنه كان يرفض في البداية اني اقول اني قريبه، وبعد نجاحي في مسلسل «البشاير» علم اني ممثل جيد، وذكرياتي كثيرة مع جدي عبدالوارث عثر وهو محب للحضارة المصرية والتاريخ المصري، واخدت منه احترام الذات واحترام مهنتي واحيانا العصبية".

وتابع حديثه قائلا: "أن معظم أدواره كان «اب» وكانت الأعمار متقاربة وكان جسمه ضئيل ويظهر انه فوق السن، كما انه اجري عمليه في سن الثلاثين وهذا ساهم في أن شكله كبير السن".

واستكمل "التاجي": "أن اسرتي كان فيها حب واحترام وليس شدة بالمعني المقصود لها، وان بدايتي بالفن هو مسلسل «البشاير» وهي البداية الحقيقية ومن قبلها مسرحية «المتزوجون» والتي شهدي مشاركة عدد كبير من الفنانيين ففي البداية وبدايتها كانت هويدا قبل شيرين، وانا صورت معاهم سنه ونصف ودوري كان يمثله قبلي الفنان محمد ابو الحسن والصدفة لعبت دور في انضمامي لهذه المسرحية والتي تناوب على المشاركة بها عدد كبير من الفنانين نتيجة استمرار العرض لفترة طويلة وكان سمير غانم وجورج وزكريا موافي ونجاح الموجي هم الذين استمروا بشكل دائم طول العرض".